Ecobonus 110%: efficienza energetica e fonti rinnovabili alla portata di tutti

Con l’Ecobonus 110% è possibile riqualificare condomini e case unifamiliari, trasformandoli da buchi energetici in edifici efficienti. Gli interventi che attivano il superbonus sono il cappotto termico e la sostituzione di impianti di riscaldamento. Tra gli interventi accessori, invece, figurano l’installazione di impianti fotovoltaici, batterie, colonnine di ricarica, infissi, schermature solari e tutti gli altri interventi di efficienza energetica.

Con lo sconto in fattura o la cessione del credito fiscale l’efficienza energetica è alla portata di tutti. Per cogliere appieno questa grande occasione servono esperienza e idee chiare. Lo sa bene Enermea, azienda specializzata in Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili a Foggia - in Viale degli Artigiani 48 - che da oltre 15 anni, rende energeticamente indipendenti le imprese e le famiglie del nostro territorio combinando servizi di consulenza e realizzazioni chiavi in mano di progetti di efficientamento elettrico e termico.

Da tutti questi anni di esperienza Enermea ha ricavato la formula dell’efficienza energetica in 4 fasi: pre fattibilità, progettazione, realizzazione degli interventi e monitoraggio dei risultati. Il team di lavoro di Enermea, composto da ingegneri e tecnici specializzati, è costantemente impegnato su progetti di efficienza energetica civile e industriale con risultati certi e misurabili. Per maggiori informazioni visita il sito www.enermea.com.