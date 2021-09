Ipoacusia, ecco i segnali da non sottovalutare

La perdita dell’udito è un fenomeno lento e progressivo, pertanto è importante non lasciarsi sfuggire i segnali, per poter intervenire tempestivamente

Qualsiasi individuo può incorrere in un peggioramento uditivo durante il corso della propria vita: ciò accade, in particolare, con l’avanzare dell’età (un po’ come avviene per la vista).

In altri casi, il calo uditivo può essere imputato a fattori ereditari, oppure a patologie specifiche, comprese alcune infezioni che colpiscono l’orecchio.

In altre situazioni la causa scatenante è da individuare nei farmaci ototossici.



Qualunque sia il motivo, però, data l’importanza che la capacità uditiva riveste, è fondamentale verificare che questa si mantenga in buona salute; trascurare le difficoltà uditive, infatti, può causare problemi collaterali, come il peggioramento delle relazioni (a causa dell’interazione difficoltosa) e un calo di efficienza delle funzioni cognitive.

Addirittura, l’ipoacusia contribuisce ad aumentare l’incidenza di patologie molto serie, come la demenza.

Non vanno, quindi, sottovalutati i primi segnali che il corpo restituisce.

La perdita dell’udito, infatti, non avviene all’improvviso, ma è un fenomeno progressivo e piuttosto lento.

Segnali di perdita dell’udito

È buona norma, quindi, focalizzarsi sulla propria vita quotidiana, annotando se si inizia a fare fatica a seguire una conversazione effettuata a bassa voce, per esempio, oppure se alcuni suoni risultano meno nitidi e distinguibili.

Anche la percezione di suoni e rumori come se fossero “ovattati” è un segnale, nonché faticare a distinguere le conversazioni in mezzo ad altri rumori.

Infine, non sentire bene quando qualcuno parla al telefono, o il classico alzare troppo il volume di tv e radio, sono ulteriori segnali che qualcosa non va per il verso giusto.

Dunque, se si sospetta di soffrire di ipoacusia, è bene effettuare un controllo, rivolgendosi ad un centro specializzato, come l’Istituto Acustico Maico.

Un alleato per il proprio udito

Presente con 5 sedi su Foggia e provincia, l’Istituto Acustico Maico è specializzato nell’ambito degli apparecchi acustici, e si occupa di trovare la soluzione idonea per ogni paziente.

Il punto di forza dell’Istituto, infatti, è l’attenzione dedicata ad ogni persona che, ovviamente, ha problemi e caratteristiche specifiche, che vanno trattati in maniera personalizzata.

Lo scopo principale che l’Istituto Acustico Maico si propone di raggiungere è aiutare ognuno a tornare a sentire nel miglior modo possibile, così da ritrovare una buona qualità della vita.

Personale professionale e altamente preparato si interfaccia, quindi, con il paziente, per concordare il percorso di recupero più adatto.

Servizi per ogni esigenza

L’Istituto Acustico Maico offre diversi servizi, pensati per soddisfare il maggior numero di esigenze:

Controllo gratuito dell’udito

Prova gratuita degli apparecchi acustici, senza impegno di acquisto né spese

Finanziamenti personalizzati

Supervalutazione dell’usato

Assistenza pratiche Asl/ Inail

Assistenza e manutenzione

Garanzia pluriennale

Assistenza e controlli uditivi a domicilio

Tra i vari servizi proposti, è bene soffermarsi sull’opportunità di effettuare un test gratuito dell’udito: si tratta di un esame rapido ed indolore, utile a verificare la qualità uditiva della persona che vi si sottopone.

La sua importanza è dovuta al fatto che, nel caso ci fosse un problema, è possibile affrontarlo, tempestivamente, con un valido supporto professionale, in grado di ideare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Un importante strumento di prevenzione, che consente di agire per tempo su un problema che, se trattato con i dovuti strumenti, può essere gestito in maniera efficace.



Per trovare il Centro più vicino, o per avere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito dell’Istituto Acustico Maico o la pagina Facebook.

È, anche possibile contattare l’Istituto Acustico Maico chiamando il numero 0881.776578 o contattandolo tramite WhatsApp al numero 00390881776578.