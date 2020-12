Campagna Amica, i prodotti della natura seguiti durante la crescita e venduti nel "mercato in centro" di Coldiretti

Campagna Amica, il mercato in centro di Coldiretti, offre una ampia gamma di prodotti della natura, dagli ortaggi al pescato, preoccupandosi di portare la massima qualità, a chilometro zero, sui banchi di vendita.

Lo scopo è quello di eliminare ogni passaggio, arrivando direttamente dal produttore al consumatore finale. Il tutto dando massimo impegno nella cura dei prodotti, tutti biologici e curati un ogni fase di crescita. Dal reparto caseario all'ortofrutta, dal pescato ai vini, dai prodotti da forno fino ad arrivare al reparto macelleria/salumeria che punta tutto sulla qualità dei prodotti acquistati. Salumi certificati e carni italiane di alta qualità.

Campagna Amica è il mercato rionale al centro di Foggia, in via della Repubblica 78, al coperto e con prodotti bio, certificati e a chilometro zero.