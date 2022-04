San Giovanni Rotondo manifesta contro la guerra in Ucraina: "Fermiamoli, basta!"

A San Giovanni Rotondo il 2 aprile si è svolta una importante e partecipata manifestazione contro la guerra in Ucraina organizzata dal comitato 'Fermiamoli-Basta Guerre!' con il patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo. Alla manifestazione hanno aderito numerose associazioni (Anpi, Legambiente, Emergency, Avis, Associazione di Amicizia Italia-Cuba, Laudato si, Arte Facendo), organizzazioni di volontariato e protezione civile, il Partito della Rifondazione Comunista, nonché numerose scolaresche di ogni ordine e grado. La manifestazione, partita da Piazza dei Martiri, si è sviluppata lungo le principali vie cittadine per poi concludersi al Parco del Papa dove sono intervenuti gli organizzatori e il sindaco Michele Crisetti. Prima dei saluti finali, i partecipanti hanno rappresentato, stringendosi in cerchio, un enorme simbolo della pace disegnato sul selciato del Parco e lasciato volare dei palloncini in segno di speranza.