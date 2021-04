Cambiare le gomme invernali: quando e a chi rivolgersi

La conclusione dell'inverno, la fine del rischio neve o di camminare sull'asfalto ghiacciato, comporta per gli automobilisti di Foggia l'annuale appuntamento con il cambio gomme. Se temete di essere in ritardo o di non fare in tempo, niente paura! In base alla legge italiana si ha un mese, dal 15 aprile al 15 maggio, per recarsi dal gommista di fiducia e provvedere alla sostituzione.

Oltre a evitare di incorrere in sanzioni, il cambio gomme è importante per la sicurezza sulla strada. I pneumatici estivi assicurano prestazioni migliori, soprattutto nel periodo caldo, quando la temperatura dell'asfalto è incandescente. Grazie alla loro mescola non corrono il rischio di surriscaldarsi o rovinasi. Con una gomma adatta alle caratteristiche dell'asfalto estivo, la tenuta sul fondo asciutto aumenta notevolmente.

Cambio gomme, chi deve sostituirle e a chi rivolgersi

La sostituzione delle gomme invernali deve essere fatta da tutti gli automobilisti, presso il loro gommista di fiducia. L'obbligo di legge non vale per coloro che hanno deciso di montare sulla loro automobile pneumatici 4 stagioni. Questo tipo di gomme sono state progettate per offrire ottime prestazioni di guida in ogni condizione climatica. Solitamente sono più indicate in quelle località in cui non ci sono abbondanti nevicate e il clima non è rigido. Il pneumatico di questa gamma è in grado di adattarsi facilmente alla variabilità del clima garantendo sempre il massimo della sicurezza.

Quanto costa cambiare le gomme

Il costo del cambio gomme varia in base alla città, ma l'Unione Nazionale Consumatori ha stabilito dei criteri entro cui rientrare. Se si è già in possesso del set gomme e bisogna limitarsi al cambio, il prezzo complessivo si aggira sui 20-30 euro. Nel caso in cui si devono acquistare le gomme il prezzo varia in base alla marca, si va da un minimo di 70 euro ad un massimo di 130. Sempre più spesso la mancanza di spazio in casa, costringe gli automobilisti a cercare una soluzione alternativa per conservare le gomme non in uso sulla macchina. Per venire incontro ai loro clienti, alcuni gommisti hanno deciso di offrire il servizio di custodia gomme. É possibile lasciare i pneumatici nei locali dell'officina con un costo che si aggira sui 20-30 euro.

Dove cambiare le gomme a Foggia

Gomme Sud Di La Viola V. & C. in Viale Sant'Alfonso Maria Dè Liguori, 1

Gommista Scrocco Pneumatici Soc. Coop A.R.L. in Via Maestri Del Lavoro, 1

Servicargomme in Via S.Alfonso dei Liquori, 165

Curci Pneumatici in Via Luigi Guerrieri, 58