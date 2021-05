Caldo in aumento in Puglia: punte sopra i 31° nel week-end in Capitanata

Le previsioni meteo in Puglia e in provincia di Foggia del meteorologo di 3bmeteo.com per la prima settimana di giugno 2021

Dopo la pioggia e le nuvole, in provincia di Foggia è il vento ad aver preso il sopravvento. Secondo quanto sostiene il meteorologo di 3BMeteo Francesco Del Francia, "nei prossimi giorni ritroveremo un progressivo rinforzo dell'anticiclone africano sull'Italia, che raggiungerà il suo apice proprio tra venerdì e domenica, anche se valori termici praticamente estivi indugieranno, sull'estremo Sud della Penisola, almeno sino a lunedì. Stabilità e bel tempo la faranno da padrone, salvo temporanei transiti nuvolosi localmente compatti, ma senza alcun rischio di pioggia; temperature massime previste in progressivo e inesorabile aumento, in particolare sul Foggiano dove anche i venti di caduta dagli altopiani garganici favoriranno il superamento della soglia dei 31°C nel corso del weekend".

Le previsioni di Del Francia (3BMeteo)

Martedì 1 giugno ampio soleggiamento sulla Puglia con qualche locale addensamento diurno nell'entroterra. Moderata o localmente forte ventilazione settentrionale, temperature massime comprese tra 21 e 25°C.



Mercoledì 2 giugno ritroveremo cieli offuscati da nubi medio-alte, temporaneamente anche compatte. Temperature massime intorno i 23/26°C sul comparto pugliese centro-meridionale, picchi di 28°C invece nel Foggiano.



Tra giovedì 3 e sabato 5 giugno le condizioni atmosferiche si manterranno in prevalenza assolate con venti settentrionali, specie al pomeriggio, con intensità sino a moderata. Temperature generalmente comprese tra 24 e 27°C sulle province pugliesi centro-meridionali, eccezion fatta per il Tarantino dove si raggiungeranno anche i 29/30°C; picchi massimi regionali compresi tra 31 e 33°C in Capitanata.



Domenica e lunedì ancora alta pressione prevalente con massime nuovamente simil-estive, qualche addensamento in più sulle aree interne (Murge e Daunia su tutte) ove non è esclusa qualche rapida nota di instabilità nelle ore diurne,