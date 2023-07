Agosto comincerà con un caldo cocente, ma primo week-end con i temporali

La prima settimana di agosto vedrà ancora un temporaneo rinforzo dell’alta pressione africana sulla Puglia, per via di una fresca circolazione depressionaria in approfondimento sull’Europa centro-settentrionale, che lambirà, nella prima parte della settimana, le nostre regioni settentrionali, favorendo, allo stesso tempo, la risalita di nuove calde masse d’aria verso il tacco dello Stivale. Ci attende così un lunedì un pochino più variabile con il rischio di qualche fenomeno sulla Daunia; sole invece dal 1° agosto e con temperature in nuovo rialzo.

Queste le previsioni del meteorologo di 3BMeteo.com, Manuel Mazzoleni: entro la metà della prima settimana di agosto, sono previste massime oltre i 35°C, con picchi di 36/38°C sul Tavoliere. Da sabato, poi, deciso cambio di rotta stante l’ingresso di un fronte freddo da Nord che porterà rovesci e temporali nonché un apprezzabile calo termico con massime diffusamente sotto i 28/30°C.

A Foggia settimana ancora per gran parte soleggiata e calda con massime che torneranno ad aumentare. Apice del caldo atteso tra mercoledì e giovedì quando si potranno toccare nuovamente i 36/38°C. Cambio poi nel weekend stante l’ingresso di correnti più fredde da Nord che porterà qualche rovescio o temporale e un apprezzabile calo termico.