Allerta maltempo in Capitanata e in Puglia: in arrivo acquazzoni e temporali

Meteo in provincia di Foggia e in Puglia il 7 giugno 2021

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori settentrionali della Puglia con quantitativi cumulati da deboli a moderati specie sulle zone subappenniniche. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Questo il bollettino meteo di allerta gialla che entrerà in vigore dalla mezzanotte del 7 giugno e per le successive 20 ore dal centro funzionale decentrato della protezione civile Regione Puglia. Rischio atteso idrogeologico e idrogeologico per temporali