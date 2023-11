Irruzione artica nel weekend: neve a bassa quota, temperature in netto calo e venti in rinforzo

La perturbazione che oggi sta interessando la Puglia con piogge e temporali si attarderà fino a domani, uscendo gradualmente di scena venerdì dopo aver scaricato le ultime piogge sul Salento.

Entro giovedì sono previsti in 24 ore accumuli pluviometrici di oltre 80/100mm sulle aree più meridionali, con possibili locali criticità idro-geologiche, in particolare sul Leccese. Poi andremo incontro ad una breve pausa più stabile fino alla sera di venerdì, grazie al temporaneo rinforzo dell’anticiclone, ma non sarà duratura.

Già entro la mattinata di sabato, infatti, in un’irruzione artica penetrerà in Puglia, responsabile del ritorno dell’instabilità e di un brusco calo delle temperature, accompagnato da un deciso rinforzo dei venti settentrionali che potranno generare mareggiate sulla costa adriatica.

Piogge e rovesci anche temporaleschi bagneranno tutta la regione, con fenomeni che risulteranno più frequenti dapprima sul Foggiano, in mattinata su Barese e Brindisino e dal pomeriggio sul Leccese, anche se contemporaneamente si andrà verso un’attenuazione dei fenomeni dalle province settentrionali.

Il flusso artico determinerà inoltre l’abbassamento del limite pioggia-neve fin verso i 600 metri sul Gargano e sulla Daunia. Si intensificherà infatti l’afflusso di aria fredda sotto la spinta di tese correnti settentrionali, con le temperature massime che caleranno vistosamente e non andranno oltre gli 11/13°C.

Domenica sarà una giornata ancora a tratti instabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti associati ad alcuni rovesci intermittenti, nevosi oltre i 400 metri, tanto che alcuni fiocchi potranno fare la loro comparsa fin sulle Murge.

Il vento sarà ancora sostenuto e il clima decisamente frizzante, con le temperature minime sui 4/6°C e le massime intorno a 10°C.

Le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com