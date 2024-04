Pioggia e temporali in arrivo, drastico calo delle temperature: è allerta meteo in Capitanata

Dopo le giornate dal sapore estivo, come ampiamente anticipato su queste colonne tramite il meteorologo di 3BMeteo Carlo Migliore, si è aperta una nuova fase di instabilità sulla Puglia e in provincia di Foggia. Per la giornata di domani, mercoledì 17 aprile, la Protezione civile regionale ha emanato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, con una allerta 'gialla' per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.

In particolare, dalla mezzanotte del 17 aprile e per le successive 20 ore, sono previste, su tutta la regione, "precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati".