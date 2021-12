Maltempo, allerta 'gialla' fino alle 20 di stasera: su Foggia sarà un week-end molto dinamico

La sezione della protezione civile della presidenza della Giunta regionale ha diramato un’allerta meteo ‘gialla’ per tutta la Puglia, dalle 8 alle 20 di questa sera 3 dicembre per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. In provincia di Foggia sono previste, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Anche il meteorologo Federico Brescia di 3Bmeteo ha evidenziato come dicembre sia iniziato con una spiccata variabilità meteorologica e che una prima fase instabile interesserà la regione oggi con fenomeni moderati o localmente abbondanti sulle aree Centro e settentrionali, più stabile sul Salento. Ampie schiarite ovunque nella giornata di sabato. Domenica il tempo è destinato a peggiorare nuovamente, ma questa volta le aree maggiormente coinvolte saranno quelle meridionali. Le precipitazioni saranno deboli o moderate e a carattere sparso. Più asciutto sul Gargano. Temperature in ascesa giovedì, in leggero calo nel weekend. Forte vento dai quadranti occidentali, giovedì e domenica di Libeccio, sabato di Maestrale. Mareggiate.

Su Foggia sarà un weekend molto dinamico a livello meteo, con piogge di debole o moderata intensità alternate a pause asciutte e qualche schiarita, queste ultime più probabili sabato. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 14°C. Vento a tratti forte da Sud-Sudovest domenica, di Maestrale venerdì e sabato.