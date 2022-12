Rischio idrogeologico, temporali e vento: è allerta maltempo nel Foggiano

Allerta gialla fino alle 18 di domenica 11 dicembre in provincia di Foggia e in Puglia per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento.

Sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori occidentali della Puglia settentrionale e sul Salento, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, nel resto della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Venti da forti a burrasca occidentali