Domenica di temporali nel Foggiano: scatta un’altra allerta gialla

Weekend di maltempo, scatta un’altra allerta gialla in provincia di Foggia e in tutta la Puglia. L’ultimo bollettino della Protezione civile regionale segnala rischio idrogeologico per temporali anche per domani. L’allerta è valida dalle 8 di domenica 8 maggio e per le successive 12 ore. Sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. Il precedente messaggio di allerta, valido per la giornata di oggi, dichiarava l'allerta gialla solo per la Capitanata.