Un messaggio di allerta meteo 'giallo' dalle 13 di oggi 8 aprile e per le successive 31 ore, è stato diramato nella tarda mattinata in tutta la Puglia. Idrogeologico e idrogeologico per temporali il rischio.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.