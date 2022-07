Temporali in arrivo, allerta gialla nel Foggiano

L'ondata di caldo prosegue in Puglia, seppur in lieve flessione. Nella giornata di oggi, infatti, sono previste in Puglia precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Per questo motivo, la Regione ha diramato una allerta gialla su tutto il territorio regionale, per rischio idrogeologico per temporali.