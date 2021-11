Allerta maltempo per vento in Capitanata: forti raffiche dalle 18 e per le prossime 30 ore

Il maltempo non mollerà la Capitanata. Tutt'altro. Nelle prossime ore le maggiori insidie arriveranno dal vento. Per questo motivo il centro funzionale decentrato della Regione Puglia nelle scorse ore ha diramato un bollettino per allerta maltempo 'gialla' per rischio vento forti meridionali con rinforzi fino a burrasca.

Potrebbe essere colpita l'intera provincia di Foggia e tutta la Puglia. Dai Monti Dauni al Gargano, dall'Alto Tavoliere ai Cinque Reali Siti, dalla zona ofantina al capoluogo dauno, l'allerta maltempo per vento è prevista a partire dalle 18 e per le successive 30 ore.