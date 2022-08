Nuova allerta meteo in provincia di Foggia

Ad eccezione del Salento e dei bacini del Lato e del Lenne, domani 23 agosto, sull'ìintera Puglia, dalle 8 e per le successive 12 ore entrerà in vigore l'allerta meteo gialla. 'Idrogeologico per temporali' è il rischio atteso come da bollettino diramato quest'oggi. "Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale".