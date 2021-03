Maltempo in Puglia: raffiche di vento e pioggia nel primo giorno di Primavera

Vento e pioggia nel primo giorno di primavera. E' quanto previsto per la giornata di domani, 21 marzo, su tutta la Puglia e, in parte, anche in Capitanata, dove la Protezione Civile Regionale ha diramato una doppia allerta meteo 'gialla', rispettivamente per vento e pioggia.

In particolare, dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore, sono previsti "Venti: forti settentrionali, con raffiche di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. Possibilli fenomeni dovuti al deflusso della diga di Occhito sul fiume Fortore". Per il Foggiano, il messaggio di allerta è rivolto ai distretti Gargano e Tremiti, Subappennino dauno e Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapellele.

Infine, dalle ore 8 di domani e per le successive 16 ore sono attese sul resto della Puglia "precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; isolate o sparse, anche carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Puglia centrale".