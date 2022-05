Caldo rovente in arrivo nel Foggiano: temperature fino a 36°

I venti tesi di grecale che hanno iniziato a soffiare dalla sera di mercoledì e sono ancora attivi sulle regioni del Sud e parte del Centro-Nord, chiudono definitivamente la via dell'est annunciando un progressivo aumento della pressione. Ora l'anticiclone africano non avrà più rivali sul Mediterraneo centrale e con la complicità di una saccatura atlantica si rinforzerà ulteriormente. Temperature in quota molto elevate, prossime ai 25/26°C a 1500 m risaliranno dall'entroterra algerino verso la Penisola Iberica dove nei prossimi giorni sono attese punte prossime ai 40°C, poi meno roventi raggiungeranno anche l'Italia. Le zone del nostro settore che saranno maggiormente penalizzate dal caldo saranno quelle più occidentali. In prima linea le regioni di nordovest e l'Emilia Romagna, poi le regioni centrali tirreniche, L'Umbria e la Sardegna. Farà molto caldo anche sul resto della Penisola, tra le regioni meridionali più penalizzate ci sarà la Puglia. Un bollettino pienamente estivo, degno del mese di Luglio che inverte completamente la rotta rispetto all'inizio del mese iniziato sotto tono.

Secondo quanto riporta Carlo Migliore di 3Bmeteo.com, l'alta pressione e sole pieno sulla città di Foggia e tutta la provincia fino al weekend e per l’inizio della prossima settimana. Le temperature sono previste in sensibile aumento con punte di 35°C domenica e 36°C lunedì, poi in lieve calo martedì. Tra mercoledì e giovedì possibile peggioramento con l’arrivo di qualche temporale e con temperature in netto calo

Alta pressione e sole incontrastato sulla città di bari e tutta la provincia fino al weekend e per l’inizio della nuova settimana con qualche innocua velatura tra lunedì e martedì. Le temperature sono previste in contenuto aumento fino a domenica con massime non oltre i 28°C poi il caldo tenderà ad aumentare a inizio settimana con punte di 32°C lunedì e di 35°C martedì. Tra mercoledì e giovedì possibile peggioramento con l’arrivo di qualche temporale e con temperature in netto calo.

Alta pressione e sole pieno sulla città di Brindisi e tutta la provincia fino al weekend e per l’inizio della prossima settimana. Le temperature sono previste in aumento con massime tra 28 e 30°C nel weekend e punte di 33/34°C tra lunedì e martedì quando le condizioni saranno anche molto afose. Tra mercoledì e giovedì possibile peggioramento con l’arrivo di qualche temporale e con temperature in netto calo.

Alta pressione e sole pieno sulla città di Lecce e tutta la provincia fino al weekend e per l’inizio della prossima settimana. Le temperature sono previste in aumento con punte di 31°C nel weekend e fino a 34°C tra lunedì e martedì. Tra mercoledì e giovedì possibile peggioramento con l’arrivo di qualche temporale e con temperature in netto calo.