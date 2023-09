La lunga estate caldissima lascia spazio a piogge, nubi e un po' di fresco

Anticiclone in indebolimento sulla Puglia, con ingresso di più umide correnti occidentali entro le quali scorrerà una modesta perturbazione, responsabile di nubi e qualche pioggia o temporale nel corso di giovedì, specie nelle province di Foggia, Bat e Bari, contestualmente ad un calo termico. Venerdì giornata più soleggiata e nuovamente molto calda, con punte anche di oltre 32-33°C.

Nel weekend è previsto l'isolamento di un vortice ciclonico, responsabile di rovesci e temporali anche intensi con rischio nubifragi e grandinate, specie tra sabato sera e domenica. Fenomeni inizialmente più probabili tra Foggiano e Barese, ma successivamente anche tra Brindisino, Tarantino e Leccese.

Il tutto accompagnato da un netto calo delle temperature, tanto che domenica le massime potrebbero non superare i 23-24°C tra Bari, Taranto, Lecce, Brindisi, qualche grado in più a Foggia. L'instabilità atmosferica potrebbe poi protrarsi anche per la prossima settimana, almeno la prima parte, con nubi irregolari alternati a schiarite e associate a qualche locale acquazzone o temporale; il tutto in un contesto climatico spesso fresco e gradevole.