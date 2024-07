San Severo la città più bollente del Foggiano, nella Bat la temperatura supera i 40°

Con 38,9 gradi registrati prima delle 13, è San Severo la città più calda della provincia di Foggia, mentre il valore più alto in assoluto si registra nella Bat: è di 40,3 la temperatura registrata in un punto della provincia. Sei i centri che superano i quaranta gradi, mentre la minima sui Monti Dauni al confine con la Campania è di 29,6%, Si sfiorano i 39° tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. Alle Isole Tremiti il termometro si è fermato a 32,3%