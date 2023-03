Maltempo nel Foggiano: in arrivo raffiche di vento fino a 70 km/h

Una perturbazione di origine atlantica sta già interessando le nostre regioni centro-settentrionali ed entro la sera di oggi, martedì, raggiungerà il Foggiano con le prime precipitazioni. Piogge e rovesci si intensificheranno sin dalle prime ore della notte e si estenderanno rapidamente al resto della regione, assumendo anche carattere temporalesco dal pomeriggio sul Salento.

Il transito della perturbazione sarà accompagnato inoltre da un deciso rinforzo dei venti settentrionali, con raffiche localmente fino a 60-70km/h. Entro sera però il fronte si allontanerà verso i Balcani e il tempo inizierà a migliorare a cominciare dalle aree settentrionali pugliesi.

Da giovedì, grazie al rinforzo dell'alta pressione, si aprirà una sequenza di giornate stabili e soleggiate che si protrarranno almeno fino alla fine della settimana e forse anche all’inizio della prossima.

Come rimarca Lorenzo Badellino di 3bmeteocom, mercoledì sarà una giornata nuvolosa con qualche pioggia o rovescio intermittente nelle primissime ore, in esaurimento già nella notte.

In giornata è prevista una assenza di precipitazioni anche con qualche schiarita dal pomeriggio, ma i venti si faranno tesi con raffiche fino a 40km/h. Giovedì il rinforzo dell’alta pressione favorirà tempo soleggiato e la stabilità atmosferica si protrarrà fino alla fine della settimana, probabilmente anche all’inizio della prossima.

Le temperature torneranno a salire, anche se non eccessivamente, con massime fino a 16/18°C.

In Capitanata scatta una allerta meteo 'gialla' per 24-30 ore. A lanciare l'alert è la Protezione civile regionale, che ha diffuso un bollettino di avverse condizioni meteo valido a partire dalla mezzanotte di domani, 15 marzo, ed in vigore per le 24-30 ore successive.

Nel dettaglio, sono previsti 'Venti di burrasca, dai quadranti settentrionali, con raffiche sui settori adriatici e su quelli appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte'.

Il bollettino riguarda l'intera Capitanata - interessati i quadranti Monti Dauni, Gargano e Tremiti e Tavoliere - e tutto il resto della Puglia.