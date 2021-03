Primavera con la neve. La dama bianca saluta l'inverno, da venerdì la nuova stagione

L'inverno in provincia di Foggia si è preso qualche giorno in più. I primi giorni di primavera, sui Monti Dauni e sul Gargano, sono stati caratterizzati da temperature basse, grandine, pioggia, vento e qualche fiocco di neve.

Esattamente come oggi. La dama bianca si è posata in alcuni comuni del Gargano tra i 500 e i 700 metri (San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo e Rignano Garganico) e anche in alcuni borghi dei Monti Dauni, dove era già caduta copiosa il 21 marzo.

Già in giornata, come da previsioni sul sito 3B Meteo, sono previste delle schiarite. Tempo instabile nei prossimi due o tre giorni. Primi sprazzi di primavera e temperature in rialzo a partire dalla giornata di venerdì.

Ph Rignano Garganico di Luigi Di Claudio

