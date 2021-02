Week-end foggiano con la neve e il gelo: fiocchi a quote basse, possibili sul Tavoliere e nelle zone di mare

Le previsioni di Alex Guarini, meteorologo di 3BMeteo in vista di San Valentino. “Ondata di freddo e neve in arrivo sulla Puglia nel corso del weekend”

Correnti gelide in discesa dalla Russia raggiungeranno il versante adriatico dell’Italia interessando anche la Puglia a partire da sabato. Dopo la fase mite degli ultimi giorni, le temperature nel corso di sabato subiranno una sensibile diminuzione, portandosi su valori nettamente inferiori alle medie stagionali.

Già nel corso di sabato il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a carattere sparso e nevicate inizialmente a quote collinari su Gargano e Monti Dauni, in calo fin verso il Tavoliere nelle ore successive.

Freddo intenso su tutto il territorio regionale in particolare nelle giornate di domenica e lunedì, quando le temperature saranno prossime allo zero anche in pianura con frequenti gelate soprattutto sulle aree interne collinari, la neve si vedrà fin verso le coste.

Attenzione al vento forte di maestrale con raffiche fino a 50-60 km/h lungo la costa adriatica, in particolare nella giornata di domenica.

Poche le novità anche all’inizio della prossima settimana, sempre all’insegna della spiccata variabilità con freddo intenso e neve fino a quote molto basse.