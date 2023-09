Bomba d'acqua nel Foggiano: violenta grandinata danneggia campi e mezzi, allagamenti e grossi disagi

Provincia di Foggia nella morsa del maltempo: i comuni del Gargano sono stati colpiti da una tempesta di grandine e pioggia, temporali, fulmini e vento, che ha comportato danni soprattutto nelle aree agricole e non pochi disagi alla circolazione stradale. Sul Gargano il violento nubifragio, con forti raffiche di vento e precipitazioni fino a 20 mm in circa 10 minuti, ha interessato in particolare il territorio interno di San Nicandro. Come ha fatto presente il sindaco Matteo Vocale, molte zone sono interessate da allagamenti, con conseguenti disagi e, soprattutto, diversi danni già registrati in alcune aziende agricole. Una centrale Enel in zona Stazione si è allagata e circa 600 utenze sono attualmente rimaste senza energia: "Ho appena sentito i vertici dell'Enel che manderanno un gruppo di continuità".

Problemi anche a San Severo, dove un albero è caduto su un'auto in piazza Incoronazione. Illeso il conducente che era al suo interno. "Il maltempo imperverserà a fasi alterne fino alla prima parte di lunedì: prestare massima attenzione", avverte il sindaco Vocale. Situazione complicata anche a Foce Varano, frazione di Ischitella e a Capoiale: divelti un faro, pali della pubblica illuminazione, alberi e due insegne di esercizi commerciali.

Alberi e rami abbattuti, strade, box, scantinati e pianterreni allagati perlopiù a San Severo, la città dell'Alto Tavoliere colpita per prima dalla bomba d'acqua di oggi 23 settembre. Coltivazioni compromesse nelle campagne di Apricena, San Severo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico. Mezzi agricoli, camion e autovetture sarebbero rimasti danneggiati dalla violenza delle grandine: "Sono caduti giù chicchi grandi come uova".

Nuova allerta meteo nel Foggiano

La Protezione Civile ha intanto diramato una nuova allerta meteo, su tutto il territorio regionale, della durata di 24 ore a partire dalle ore 20 di oggi: si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori della Regione, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati specie sulla Puglia centrale e occidentale. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci intensi, frequente attività elettrica, fenomeni grandinigeni localizzati e forti raffiche di vento.