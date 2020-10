Allerta meteo 'arancione' in provincia di Foggia: forti raffiche di vento, anche di burrasca per 24 ore

Nè pioggia e né temporali, nessuna allerta per rischio di dissesto idrogeologico, ma allerta meteo 'arancione' per vento, in Capitanata e in tutta la Puglia. Dal dipartimento della Protezione Civile della presidenza del Consiglio dei ministri è stata diramata un'allerta per venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici, dalle 21 di oggi 2 ottobre alle 21 del giorno successivo.

