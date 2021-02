Venti furti e di burrasca sferzano la Puglia: 28 ore di allerta 'gialla' per la Capitanata

Venti furti e di burrasca sferzano la Puglia. Scatta una allerta meteo 'gialla' per la Capitanata. E' quanto comunicato dalla protezione civile regionale, che ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento, a partire dalle 20 di oggi, 8 febbraio, e per le successive 28 ore.

In particolare si prevedono "Venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, specie sui settori costieri e zone appenniniche esposte. Mareggiate lungo le coste esposte". L'allerta interessa i distretti del Foggiano 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle' e 'Sub-Appennino dauno'.