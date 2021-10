Piogge e temporali nel Foggiano per le prossime 36 ore: doppia allerta giallo-arancione per rischio idrogeologico

Il primo bollettino scatta dalle 20 di oggi e per Ie successive 12 ore, l'altro dalle 8 di domani e per le seguenti 24 ore. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento

Maltempo nel Foggiano e nel resto della Puglia, dove è prevista una doppia allerta meteo - rispettivamente ‘gialla’ e ‘arancione’ - per pioggia e temporali. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il bollettino di condizioni meteorologiche avverse, per rischio idrogeologico, è stato emesso dal Dipartimento di protezione civile e prevede una allerta meteo ‘gialla’ a partire dalle 20 di oggi, giovedì 7 ottobre, e per le successive 12 ore. Attese “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

L’ondata di maltempo proseguirà domani, venerdì 8 ottobre, con allerta meteo ‘arancione’, per rischio idrogeologico, in tutti i distretti del Foggiano (Gargano e Tremiti, Sub Appennino Dauno, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore). Dalle 8 di domani e per le successive 24 ore sono quindi attese “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.