Brusco calo termico nel Foggiano e allerta meteo per piogge e temporali: da venerdì temperature in calo di circa 10°

Le previsioni meteo fino al 10 ottobre in Capitanata del meteorologo Federico Brescia di 3BMeteo.it. Oggi allerta gialla in provincia di Foggia e in Puglia fino alle 20

Federico Brescia, metereologo di 3bmeteo.com, ha evidenziato come un vortice depressionario in approfondimento sull’Italia meridionale porterà sulla Puglia piogge e temporali sparsi tra mercoledì e giovedì, in particolare sulle aree orientali della provincia di Lecce, dove non si escludono fenomeni anche di forte intensità sebbene la parte più attiva del maltempo interesserà l’Albania

METEO FOGGIA - Tra un rovescio e l’altro ci sarà tempo anche per qualche schiarita e finestra soleggiata. Successivamente sono in arrivo correnti settentrionali più fredde che porteranno altra instabilità per tutta la seconda parte della settimana, weekend compreso. Saranno altre giornate in compagnia di nubi irregolari e spazi assolati, ma anche tante piogge e rovesci sparsi, anche a sfondo temporalesco, specie sul Salento dove i fenomeni saranno più probabili. La ventilazione è prevista in rinforzo fino 40-45 km/h dai quadranti meridionali, in rotazione da quelli settentrionali tra sabato e domenica quando si avvertirà un sensibile calo termico. Le temperature caleranno di circa 7-10°C con le massime che da sabato in poi faranno fatica a superare i 20°C. Mare Adriatico meridionale e canale d’Otranto interessati tra mercoledì e giovedì da burrascosi venti di Scirocco fino a 70-80km/h e mare molto mosso.

Le condizioni meteo su Foggia sono previste in peggioramento a causa dell’approfondimento di un vortice depressionario sull’Italia meridionale. Mercoledì ci attendiamo una giornata stabile con qualche nube medio-alta e ampi spazi soleggiati. Dalla sera ma soprattutto da giovedì aumenterà la fase instabile che si presenterà sottoforma di rovesci sparsi alternati a pause asciutte.

Instabilità che dominerà la scena per tutto il weekend, quando, oltre ad avere ancora uno scenario caratterizzato da piogge, rovesci e schiarite, rinforzerà la ventilazione dai quadranti settentrionali portando un brusco calo termico.

Da venerdì le temperature caleranno di circa 7-10°C con le massime che difficilmente supereranno i 20°C.

ALLERTA METEO - Ieri la sezione della protezione civile della Regione Puglia ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per temporali e idrogeologico su tutta la Puglia. Sono previste fino alle 20 precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sulla Puglia meridionale.