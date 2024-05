Temporali nel Foggiano: previste 12 ore di allerta maltempo

Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati, sono previsti oggi 3 maggio in tutta la Regione Puglia. Per questo motivo è stata diramata un'allerta 'gialla' per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali a partire dalle 8 e per le successive 12 ore, tanto sul Gargano e alle Tremiti quanto sul Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle. Su Basso Fortore e Monti Dauni.