Maltempo in Puglia e nel Foggiano: fino a 24 ore di temporali e raffiche di vento

Maltempo in Puglia e nel Foggiano. La protezione civile regionale ha diramato poco fa una allerta meteo per rischio idrogeologico per temporali e Vento. L'allerta è 'gialla' nei distretti del Foggiano - 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Sub-Appennino dauno' e 'Basso Fortore' - e 'arancione' nella Puglia meridionale.

Tra gli aventi previsti, "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sul resto del territorio. Possibili locali fenomeni di esondazione legati al transito delle piene. Venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale".