Allerta maltempo nel Foggiano: forti temporali dal Gargano ai Monti Dauni

Fino alle 20 di oggi 2 maggio, in tutta la regione Puglia, fatta eccezione per il Salento, è attiva un'allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale.

In alcune aree della provincia di Foggia è in corso un forte temporale, principalmente nella zona di Lucera e sul Gargano in agro di San Nicandro Garganico. Si segnalano anche forti raffiche di vento nel Cerignolano.