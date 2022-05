Allerta meteo nel Foggiano: rischio atteso 'idrogeologico per temporali' fino alle 20

La sezione Protezione Civile della presidenza della Giunta regionale ha diramato un messaggio di allerta dalle 8 di oggi 2 maggio per le prossime 12 ore. In provincia di Foggia, dal Gargano ai Monti Dauni, e nel resto della Puglia si verificheranno precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati. L’allerta meteo è gialla. Rischio atteso: idrogeologico per temporali. Come anticipato da 3BMeteo.com, a partire da oggi si apre una fase più fresca, ventilata e contraddistinta da condizioni d’instabilità.