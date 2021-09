Mesoscale Convective Sistem nel Foggiano: vasto sistema temporalesco ma domenica caldo estivo con punte di 30°

Le previsioni meteo in provincia di Foggia del meteorologo di 3BMeteo Edoardo Ferrara

Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo.com, fa sapere che Foggia e provincia è tornata la pioggia per via di un vasto sistema temporalesco che ha preso vita sul Tirreno, ha attraversato la Campania e ha raggiunto in queste ore l'alta Puglia.

"Si tratta di un cosiddetto MCS, acronimo di Mesoscale Convective Sistem, ovvero un sistema temporalesco su vasta scala e non localizzato" spiega aggiungendo che "le precipitazioni dovrebbero esaurirsi in serata, seguite da un calo termico ma solo parziale".

E ancora, spiega Ferrara, "sabato ci attende una giornata variabile tra sole e nubi irregolari, con al più qualche sporadico breve rovescio, ma sarà il sole a prevalete. Da domenica e per buona parte della prossima settimana tempo invece nuovamente più stabile e largamente soleggiato, a tratti parzialmente nuvoloso. Il clima diurno si manterrà ancora prettamente estivo, con punte di oltre 30°C, in particolare nella giornata di domenica"