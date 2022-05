Rischio idrogeologico per temporali, scatta allerta meteo 'gialla' nel Foggiano

Rischio idrogeologico per temporali, scatta l'allerta meteo 'gialla' in Puglia. Il bollettino di avverse condizioni meteorologiche è stato diffuso dalla protezione civile regionale ed è scattato alle 12 di oggi, 17 maggio, e per le successive 8 ore; per il Foggiano, sono interessati i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Sub Appennino Dauno', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle' e 'Basso Fortore'. Nel dettaglio, sono previste "precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, su zone interne, con quantitativi cumulati generalmente deboli".