Capitanata nella morsa del maltempo: piogge e temporali, scatta l'allerta meteo

Allerta meteo 'gialla' in provincia di Foggia e in tutta la Puglia per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali a partire dalle 20 di questa sera 17 aprile e per le successive 24 ore. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.