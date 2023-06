Maltempo spaventa la Capitanata: tempesta di pioggia e temporali, il più colpito il Gargano

Una tempesta di pioggia, fulmini, grandine e temporali, è in corso in gran parte della provincia di Foggia, dove fino alle 20 di oggi martedì 13 giugno, è valida l'allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico per temporali su tutta la Puglia ad eccezione del Salento. La situazione peggiorerà nella giornata di domani.

E' stato diramato infatti il bollettino di una nuova allerta meteo 'gialla' con rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali dalle 8 di mercoledì 14 giugno fino alla mezzanotte.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale con quantitativi cumulati generalmente moderati, in particolare sul Gargano, da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale in Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.