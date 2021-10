Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo, valida fino alle ore 20 di domani, gialla in tutta la Puglia e arancione sull'area Gargano e Tremiti.

Il maltempo non dà tregua alla Puglia e proseguirà almeno fino alla giornata di domani. Si prevedono infatti precipitazioni persistenti sparse, anche a caratteristiche di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sulla Puglia settentrionale, e generalmente deboli, puntualmente moderati sul resto della regione.

Ancora rovesci e temporali, il maltempo non si ferma: nuova allerta gialla in Puglia, arancione sul Gargano per vento forte