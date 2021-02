Venti forti e da burrasca non mollano la Capitanata, dove sono previste da 24 a 30 ore di allerta meteo 'gialla' per la provincia di Foggia e per il resto della Puglia.

E' quanto comunicato nel bollettino di criticità regionale emesso poco fa dalla protezione civile che prevede, a partire dalle ore 18 di oggi, e per le successive 24-30 ore "venti: da forti a burrasca dai quadranti occidentali".

Per il Foggiano, sono interessati dal messaggio di allerta i distretti 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Sub Appennino Dauno'.