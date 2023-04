Primo maggio con la pioggia nel Foggiano: diramata allerta meteo per rischio idrogeologico

Di mollare la provincia di Foggia, evidentemente il maltempo non ne vuole sapere. Maggio comincerà all'insegna della pioggia, in calo anche le temperature. Lunedì 1° maggio sono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

La sezione regionale della protezione civile ha diramato un'allerta meteo 'gialla' in provincia di Foggia e in tutta la Puglia - dalle 8 e per le successive dodici ore - per rischio idrogeologico.