Domenica 25 febbraio sarà una giornata all’insegna della pioggia su gran parte dei settori con fenomeni a tratti anche intensi. Ventilazione moderata o tesa di Scirocco, rotazione a NNO la sera ad iniziare dalle province settentrionali. Ulteriore calo delle temperature, massime non superiori ai 13-14°C

Il tempo sarà inizialmente più asciutto sulle province di Foggia e Bat ma la tendenza sarà verso un peggioramento entro sera-notte. I venti rinforzeranno da Sud, fino a divenire tesi tra Salento, brindisino e barese con il mare che aumenterà il suo stato, fino a divenire molto mosso, in particolare il Canale d’Otranto e lo Ionio. Temperature in lieve calo.

Si tratterà delle avvisaglie di un peggioramento in arrivo sabato 24 febbraio quando una perturbazione porterà piogge sparse e anche qualche rovescio in particolare sulle province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce.

Perturbazione in arrivo in Puglia, peggioramento nel weekend: piogge e temperature in calo anche nel Foggiano