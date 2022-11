Maltempo in Puglia: domani piogge e temporali anche forti, poi graduale miglioramento

Un vortice di bassa pressione agirà fino a giovedì sul tacco dello Stivale e coinvolgerà la Puglia, con tempo molto instabile mercoledì e piogge e temporali più frequenti sul Salento dove in serata e in nottata sono attesi fenomeni anche di forte intensità con locali nubifragi. E’ attesa inoltre una sostenuta ventilazione da nordest che spazzerà sia le coste che le zone interne, responsabile di mareggiate sulle coste adriatiche e di un calo delle temperature.

Giovedì i fenomeni andranno gradualmente attenuandosi fino ad esaurirsi ed anche i venti perderanno intensità. Ampie schiarite venerdì ma solo a carattere temporaneo, visto che entro sabato è atteso un nuovo peggioramento con ritorno delle piogge.

Queste le previsioni meteo del meteorologo Lorenzo Badellino di 3BMeteo.com

A Foggia mercoledì sarà una giornata nuvolosa con piogge intermittenti e temperature che oscilleranno tra i 9°C del mattino e i 13°C del pomeriggio, con forti venti da nordest. Giovedì fenomeni in esaurimento e venti in progressiva attenuazione, ma in un contesto ancora a tratti nuvoloso e con temperature diurne non oltre i 12°C. Venerdì è attesa una giornata più soleggiata e asciutta con temperature in lieve aumento, in attesa di nuove piogge in arrivo sabato.