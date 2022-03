Torna il maltempo nel Foggiano: temperature in calo e piogge abbondanti

Dopo una breve pausa di tempo più stabile che abbraccerà sostanzialmente la giornata di martedì, l'approfondimento di una depressione sul Mediterraneo centrale riporterà la pioggia che sarà accompagnata da venti anche forti di scirocco. La fase di instabilità durerà per 4-5 giorni e abbraccerà dunque anche il primo weekend di aprile che si preannuncia oltre che a tratti piovoso, anche più freddo della media con temperature in calo.

Secondo Carlo Migliore di 3BMeteo.com, a Foggia nubi sparse in un contesto asciutto e ampiamente soleggiato sulla città nella giornata di martedì. Pioggia in arrivo invece mercoledì ma saranno piogge deboli e di passaggio intorno a metà giornata.

Nuvolosità irregolare ma con scarso rischio fenomeni giovedì mentre per venerdì è atteso il ritorno di qualche pioggia, anche abbondante in mattinata. Weekend all'insegna della spiccata variabilità con alternanza di ampie schiarite e brevi rovesci soprattutto domenica.

Temperature in temporaneo rialzo tra martedì e mercoledì con massime fino a 18-20°C poi in calo nel weekend con massime non oltre i 16-17°C. Venti forti meridionali tra scirocco e libeccio con mari molto mossi o agitati.