Il cielo si ingrigisce, piogge e temporali in Capitanata: è allerta meteo per 24 ore

"Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie su Puglia meridionale". E' quanto previsto nel bollettino diramato quest'oggi dalla Protezione civile regionale che ha emesso una allerta meteo 'gialla', per rischio idrogeologico, per tutto il Foggiano e il resto della Puglia. L'allerta scatterà a partire dalle 20 di oggi, 7 novembre, e resterà in vigore per le successive 24 ore.