L'estate torrida concede una tregua: da venerdì, stop al caldo africano

Stop al caldo africano da venerdì. Il gran caldo continuerà ancora ad interessare la Puglia fino a giovedì a causa dell'anticiclone africano che porterà temperature ben oltre le medie del periodo e con picchi massimi fino a 35-37°C in particolare nell'entroterra. Il clima sarà anche afoso sulle coste, specie durante le ore serali e notturne. Tuttavia, si intravede la fine di questo lungo periodo di gran caldo.

A parte qualche locale fenomeno da instabilità pomeridiana sarà il sole a prevalere. Venerdì l'anticiclone africano si indebolirà e consentirà il passaggio di un rapido fronte freddo da nord a sud della Penisola: la perturbazione porterà un peggioramento anche sulla Puglia con rovesci e temporali che risulteranno anche di forte intensità. Il tutto associato ad un generale abbassamento delle temperature, anche di 6-8°C rispetto ai valori attuali; si aprirà una fase meteorologica più consona all'estate mediterranea.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.it, i venti rinforzeranno da Grecale e Tramontana e risulteranno a tratti anche tesi rendendo vivaci i mari attorno la Regione, fino a divenire molto mossi o agitati. Nel weekend il tempo si presenterà all'insegna della variabilità con delle precipitazioni irregolari nella giornata di sabato, sarà più asciutta la domenica in un contesto climatico più gradevole grazie alla nuova massa d'aria in arrivo. Ancora venti sostenuti settentrionali ma in attenuazione.

Nel Foggiano, l'anticiclone africano insisterà fino a giovedì portando sole e gran caldo. Venerdì transiterà una perturbazione a suon di rovesci e temporali, a tratti anche forti nella notte. Temperature in calo per venti in rinforzo da Nord. Weekend più asciutto con clima gradevole, massime non oltre i 28°C. Situazione similare anche nel resto della Regione, con giornate caratterizzate da vento e, sulle coste, mari fino a molto mossi.