Natale con il sole nel Foggiano: massime fino a 17°, minime non inferiori ai 7°

La recente fase fredda che ha portato nuvolosità irregolare e clima invernale sulle regioni adriatiche lascia gradualmente il passo ad una fase di stampo più nettamente anticiclonico e mite. Correnti umide e miti occidentali stanno infatti per raggiungere la Penisola ma porteranno i loro maggiori effetti solo sui versanti tirrenici. La Puglia alle spalle dell'Appennino resterà più riparata con festività che si preannunciano soleggiate o solo parzialmente nuvolose con temperature molto dolci per il periodo.

Secondo il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo.com, in provincia sono previste residue nubi e senza fenomeni mercoledì. Tempo nel complesso soleggiato, al più poco nuvoloso a seguire fino a Natale. Da segnalare invece il transito di qualche addensamento a tratti più compatto nella giornata di Santo Stefano, associato comunque a fenomeni sporadici. Temperature in aumento da giovedì con massime tra Natale e Santo Stefano fino a 16-17°C, minime non inferiori ai 7-9°C. Ventilazione debole.