Primo maggio con il sole e qualche nuvola

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, in Puglia il 1° maggio sarà contraddistinto da condizioni di generale variabilità atmosferica, più accentuate sul Salento e a ridosso dei rilievi. Effetto dell’azione combinata del centro di bassa pressione ancora attivo sul Nord Africa e di un nucleo più fredda dal Nord Europa in ingresso tra l’arco alpino e l’alto versante adriatico.

In questo contesto, tra nubi e schiarite, brevi e isolati acquazzoni pomeridiani potrebbero far capolino sul Subappennino dauno, sul Gargano e in modo più occasionale sulle Murge. In seguito, a partire dal 2 maggio, si aprirà una fase più fresca, ventilata e contraddistinta da condizioni d’instabilità più accentuate sull’Appennino nelle ore diurne, ancora da confermare nei dettagli.