Meteo in Puglia, ultimi scampoli di sole e caldo intenso: l’estate ha le ore contate

Ancora tanto sole e caldo intenso ma l’estate ha le ore contate. Correnti più instabili porteranno un graduale peggioramento delle condizioni meteo su parte della regione nei prossimi giorni.

Secondo le previsionidel meteorologo Federico Brescia, di 3BMeteo.it, piogge e rovesci sparsi interesseranno nelle ore pomeridiane di giovedì le aree settentrionali della Puglia, in particolare il Gargano. Più soleggiato sul Salento. Ancora caldo con punte di 34°C. Venerdì pomeriggio precipitazioni sparse alternate a pause asciutte e spazi soleggiati su tutto il tacco d’Italia, più stabile al mattino e la sera.

Sabato spiccata variabilità, tra nubi, sole e improvvisi acquazzoni anche a carattere temporalesco che potranno colpire a macchia di leopardo un po’ tutta la Puglia. Le temperature caleranno sensibilmente solo dalla sera per l’arrivo di aria più fredda da Nord. Da domenica e per tutto l’inizio della prossima settimana tempo più soleggiato ma temperature massime non oltre i 25°C. Forte vento di Libeccio tra venerdì e sabato, rotazione dei flussi da Nord-Ovest nella notte di domenica. Restate sempre aggiornati sulla app o sul sito di 3Bmeteo.

Nel dettaglio del Foggiano, giovedì tempo stabile e soleggiato, qualche piovasco a metà pomeriggio. Temperature massime fino a 33°C. Venerdì cielo nuvoloso con qualche rovescio o temporale sia al mattino che nella tarda serata-nottata. Sabato tempo più stabile ma dalla sera arriva aria più fredda che causerà un netto calo termico, vento di Maestrale in rinforzo.