L'estate è finita: violenti acquazzoni e allerta gialla, netto calo termico da sabato

L'estata volge al termine. A pochi giorni dalla scadenza naturale della stagione, si registrano violenti acquazzoni in gran parte della Puglia. Fino alle 20 di questa sera è prevista un'allerta gialle per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su Puglia centrale Adriatica, Bradanica e Bacini del Lato e del Lenne. Sono in corso precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Nella giornata di sabato, come evidenziato nei giorni scorsi dal meteorologo Federico Brescia di 3BMeteo, spiccata variabilità, tra nubi, sole e improvvisi acquazzoni anche a carattere temporalesco colpiranno a macchia di leopardo un po’ tutta la regione. Le temperature caleranno sensibilmente solo dalla sera per l’arrivo di aria più fredda da Nord. Da domenica e per tutto l’inizio della prossima settimana, tempo più soleggiato ma temperature massime non oltre i 25°C. Forte vento di libeccio tra venerdì e sabato, rotazione dei flussi da Nord-Ovest nella notte di domenica.

Oggi, in provincia di Foggia, cielo nuvoloso con qualche rovescio o temporale sia al mattino che nella tarda serata-nottata. Sabato tempo più stabile ma dalla sera arriva aria più fredda che causerà un netto calo termico, vento di maestrale in rinforzo.