Rischio idrogeologico per temporali, scattano 7 ore di allerta meteo 'gialla' sul Foggiano. E' quanto previsto dalla protezione civile regionale, che ha emesso un bollettino di criticità regionale per la giornata di oggi. Nel dettaglio, dalle 13 di mercoledì 31 agosto, e per le successive 7 ore, sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli". L'allerta interessa l'intero territorio di Capitanata, dal Gargano ai Monti Dauni, e gran parte della Puglia, ed eccezione del Salento.